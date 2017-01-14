小英助薩國行銷咖啡 台灣踩線團大買16貨櫃

總統蔡英文參訪薩國咖啡洗豆場及曬豆場，並品嚐蕯國咖啡沖調高手的手作咖啡。（中央社）

2017-01-14 07:17

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文出訪中美洲邦交薩爾瓦多，在薩國副總統歐帝茲陪同下，當地時間13日參訪咖啡生產合作社。台灣咖啡業踩線團也與蔡英文一同參觀，甚至一口氣採購16個貨櫃的咖啡豆。

綜合媒體報導，總統蔡英文在薩國副總統歐帝茲（Oscar Samuel Ortiz Ascencio）陪同下，前往參訪海拔1250公尺的苟馬蕯瓜市（Comasagua）阿德賴達咖啡生產合作社。參訪咖啡洗豆場及曬豆場，並品嚐蕯國咖啡沖調高手的手作咖啡。

蔡英文告訴歐帝茲，「真的很高興來薩爾瓦多朝聖，我們這裡有很多喜愛咖啡的人。」蔡英文指著台灣的隨團記者說，「媒體會把你們帶到台灣報導」。

隨後蔡總統詢問台灣記者，「你們是不是也喜歡喝咖啡？」隨團記者回答，「（咖啡生產合作社）現場的咖啡豆都被買光了」。後來隨行的民進黨立委姚文智協助記者與農場協商買咖啡豆。