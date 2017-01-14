不捨秦金生離世 宋楚瑜天天到靈堂致哀
2017-01-14 07:27
〔即時新聞／綜合報導〕親民黨秘書長秦金生8日爬山時突然心肌梗塞，緊急送醫急救仍告不治，享壽70歲。當天親民黨主席宋楚瑜聞訊後，隨即趕往林口長庚醫院往生室探視，並慰問家屬，昨天他再度到秦金生靈堂致哀，而有親民黨幕僚透露，從秦金生8日過世當天起，宋楚瑜每天都抽空到靈堂，對於舊屬的離世非常不捨。
宋楚瑜在秦金生過世當天下午，前往醫院慰問秦家家屬，當時他神情哀慟，未接受採訪，隨即搭車離開。
《鏡傳媒》報導，宋楚瑜昨天下午再度到秦金生靈堂，停留約半小時，由親民黨文宣部主任黃珊珊送他離開，這時記者上前，宋僅回應，國事如麻不方便談，以後有機會再聊。有幕僚透露，其實宋楚瑜自8日起，每天都會到靈堂致哀，前天先到大溪頭寮陵寢悼念前總統蔣經國後，用過晚餐仍到秦金生靈堂致哀，對舊屬相當不捨。
報導提到，秦金生靈堂內外堆滿上百個花籃，告別式訂在22日上午8時於台北市第一殯儀館景行廳舉辦。目前親民黨黨公職人員排班到靈堂輪值，全力協助秦金生家屬辦理後事。
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