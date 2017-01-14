柯文哲開竅了？這些動作看出他脫離政治幼幼班
2017-01-14 09:16
柯文哲現在已經能和各方人士話家常、博感情。（資料照，記者簡榮豐攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲上任2年來，接受政壇洗禮，許多人發現他改變不少，從當初連講話都無法禮貌直視對方的「怪咖」，到現在已經能和各方人士話家常、博感情。柯文哲為鞏固施政，必須努力爭取預算，種種改變和戰略，也讓他逐漸脫離政治幼幼班的行列。
《風傳媒》報導，許多議員認為，柯文哲在政治的縱橫捭闔上已有所精進，不再是「政治素人」，並且列出柯P三項戰略，創造出「柯氏喬術」以安撫各方。
報導提到，柯P的戰略之一就是蒐集情資、搞懂議員想要什麼，因為議員與市政府間的互動多半難脫「利益交換」，柯文哲對此已有理解，對於有敵意的議員，開始會透過雙方共同的民間友人去探詢，了解議員想要什麼？如容積率、標案、改建案等...，透過蒐集情資，作為與議員互動的背景參考。
柯P戰略之二就是擴大交友圈，不再只有蔡壁如1個心腹，例如聯合醫院總院長黃勝堅「阿堅」，柯文哲也開始交辦他事情，如「立法院換地案」，黃就有在議員間遊走說服。戰略之三就是自掏腰包請客搏感情，以往要柯P自掏腰包很難，現在他則似乎開竅了，對於邀約來者不拒，且不同於以往多由他人埋單，柯P現在常自動請客，甚至半夜到外面餐廳與議員喝酒吃好料。
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