中國頻打文宣戰 李大維：別跟著環球時報起舞

2017-01-14 00:44

〔特派記者蘇永耀／薩爾瓦多報導〕蔡英文總統出訪期間，中國干擾及挑釁動作頻頻，外交部長李大維13日在薩爾瓦多表示，從歷史眼光看，兩岸的外交對峙，就是一場無硝煙的戰爭，外交部同仁會兢兢業業推動外交工作，對於中國透過媒體發動文宣戰，他也呼籲國人，不要「跟著環球時報的報導來起舞」。

隸屬中共黨媒「環球時報」，觀點激進及鷹派，被稱為是中國的文宣打手。近期蔡總統出訪期間，也不時放出「訪問途中可能遭遇斷交」的報導內容，然後再由國內部分統派媒體轉載，用來施壓民進黨政府改變政策的方式。不過，蔡總統這次訪問順利並成果豐碩，環球的報導明顯不攻自破，李大維也為此有感而發。

蔡總統13日在薩爾瓦多與隨團早餐會，李大維談到這次出訪，強調元首外交是非常重要且無法取代的外交工作，例如宏都拉斯總統稱蔡總統為「宏國最愛的女兒」；尼加拉瓜總統稱蔡總統為「姊妹」；瓜地馬拉總統對蔡總統說出「瓜國就是你的家」，總統的人格特質達到外交上的意外效果。

李大維也說，從歷史眼光看，兩岸的外交對峙，就是一場無硝煙的戰爭，那時候要比現在熾烈太多，過去兩岸看似和緩，但那只是檯面上的平靜，外交部同仁會兢兢業業推動外交工作，對於中國透過媒體發動文宣戰，他也呼籲國人，不要「跟著環球時報的報導來起舞」。