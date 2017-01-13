| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

獨家》台媒報導招待不周 一度引發尼國不滿

2017-01-13  23:59

〔特派記者蘇永耀／薩爾瓦多報導〕蔡英文總統13日在薩爾瓦多與隨團媒體早餐餐敘，他透露總統出訪期間發生了外交事。尼國政府因為有媒體報導接待蔡總統訪問團不周，表達不滿與憤怒，尼方並強調，尼國總統奧蒂嘉接見的外國元首團第一個就是蔡總統，這是「非常特別的優先」，李大維也認為，每個國家有不同的領導文化與行事風格，與我們未必一致。

蔡總統於9日訪問尼加拉瓜，並出席奧蒂嘉及擔任副總統的第一夫人穆利優的就職典禮，不過，蔡總統在當天才獲得通知會晤奧蒂嘉確切時間及地點，尼國官方電視台現場直播時，隨團的台灣媒體才得知有這場兩國元首晤談。

李大維在早餐會上表示，尼加拉瓜當地的「戰壕新聞報」引用了台灣媒體的相關報導，並引述了國內立委的評論，包括要求向尼國外交部嚴正抗議等，根據我駐尼國大使館呈報的消息，這些內容讓尼國副總統穆利優憤怒，認為尼國政府這次對蔡總統的接待是「非常特別的優先」，對這樣的報導令人難以費解，為此，我駐尼國大使莊哲銘也在尼國當地召開記者會做出說明。

尼國政府在10日舉行奧蒂嘉就職典禮時，安排蔡總統坐在奧蒂嘉及穆利優夫婦的右側座位，按照外交儀節，這是首賓之位，當天穆利優與蔡總統也密切互動，奧蒂嘉在演講時也向現場群眾介紹蔡總統，並稱她是「我們的姊妹」，李大維對此認為，每個國家有不同的領導文化與行事風格，與我們未必一致。

廣告
  • 蔡總統於9日訪問尼加拉瓜時，與總統奧蒂嘉會談，台灣媒體在看到官方電視台直播時才知道有此項安排，部分媒體及台灣立委提出批評，一度讓尼國副總統穆利優感到憤怒。（記者蘇永耀攝）

    蔡總統於9日訪問尼加拉瓜時，與總統奧蒂嘉會談，台灣媒體在看到官方電視台直播時才知道有此項安排，部分媒體及台灣立委提出批評，一度讓尼國副總統穆利優感到憤怒。（記者蘇永耀攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 媒體 尼加拉瓜 英捷專案 蔡英文
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤瑞典牛肉丸
泰式椒麻雞
天冷，吃這「鍋」！
枸杞包心粉圓
轉寄

標題：獨家》台媒報導招待不周 一度引發尼國不滿


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月14日‧星期六‧丙申年臘月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.