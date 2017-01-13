獨家》台媒報導招待不周 一度引發尼國不滿

2017-01-13 23:59

〔特派記者蘇永耀／薩爾瓦多報導〕蔡英文總統13日在薩爾瓦多與隨團媒體早餐餐敘，他透露總統出訪期間發生了外交事。尼國政府因為有媒體報導接待蔡總統訪問團不周，表達不滿與憤怒，尼方並強調，尼國總統奧蒂嘉接見的外國元首團第一個就是蔡總統，這是「非常特別的優先」，李大維也認為，每個國家有不同的領導文化與行事風格，與我們未必一致。

蔡總統於9日訪問尼加拉瓜，並出席奧蒂嘉及擔任副總統的第一夫人穆利優的就職典禮，不過，蔡總統在當天才獲得通知會晤奧蒂嘉確切時間及地點，尼國官方電視台現場直播時，隨團的台灣媒體才得知有這場兩國元首晤談。

李大維在早餐會上表示，尼加拉瓜當地的「戰壕新聞報」引用了台灣媒體的相關報導，並引述了國內立委的評論，包括要求向尼國外交部嚴正抗議等，根據我駐尼國大使館呈報的消息，這些內容讓尼國副總統穆利優憤怒，認為尼國政府這次對蔡總統的接待是「非常特別的優先」，對這樣的報導令人難以費解，為此，我駐尼國大使莊哲銘也在尼國當地召開記者會做出說明。

尼國政府在10日舉行奧蒂嘉就職典禮時，安排蔡總統坐在奧蒂嘉及穆利優夫婦的右側座位，按照外交儀節，這是首賓之位，當天穆利優與蔡總統也密切互動，奧蒂嘉在演講時也向現場群眾介紹蔡總統，並稱她是「我們的姊妹」，李大維對此認為，每個國家有不同的領導文化與行事風格，與我們未必一致。