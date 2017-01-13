中國施壓奈及利亞 小英：這策略有多少效益
2017-01-13 23:51
〔特派記者蘇永耀／薩爾瓦多報導〕總統蔡英文在薩爾瓦多當地時間13日上午與隨行媒體早餐會，針對中國施壓台灣非邦交國奈及利亞政府情況，總統表示，注意到中國大陸是有一些動作，這對兩岸關係及兩岸和平穩定是沒有助益，大陸當局應坐下來想一想，這策略有多少效益，對區域和平穩定有多少幫助。被問到因應策略？總統僅說，不一樣的情況，會有不一樣的策略。
繼運作聖多美普林西比與台灣斷交後，中國在非洲圍堵台灣又有新手法。蔡英文總統出訪中美洲友邦之際，中國運作西非大國奈及利亞，逼使設在首都阿布加的我國代表處「中華民國（台灣）商務代表團」，「摘牌更名，遷出首都，削權減人」、遷往第一大城拉哥斯，中國與奈及利亞並就「一個中國原則」發表聯合聲明，總統對此也做出回應。
至於美國川普政府上台後，是否擔心在美中角力過程被當成「籌碼」？總統表示，台灣的整體國力並不是小國家，在處理與友邦及周邊關係，不希望因此造成內部的分歧，希望有更多力量展現台灣人民意志力，並以台灣利益為優先。
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