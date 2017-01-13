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前宜蘭縣議長羅國雄病逝 享壽74歲

2017-01-13  22:57

［記者江志雄／宜蘭報導］前宜蘭縣議長、葛瑪蘭客運創辦人羅國雄今晚病逝，享壽74歲。

羅國雄出身政治世家，父親羅文堂曾任國代，叔叔許文政是羅東博愛醫院創辦人，羅國雄當過2屆議長，20年前卸下議長職務後淡出政壇，民國95年創辦葛瑪蘭客運，轉向商界發展。

據了解，去年2月底，羅國雄因腸中風，健康走下坡，後來長期臥床，鮮少公開露面，今晚身體不適，被送往羅東博愛醫院急救，醫師判定心肺衰竭，9點半宣告急救無效，由家屬接回，醫院人員已證實這項消息。

羅國雄曾留學美國，學經歷俱佳，人脈豐沛，一度被視為國民黨在宜蘭政壇的潛力股，但議長卸任後未再參選公職，逐漸遠離藍營權力核心，過著閒雲野鶴般的生活。

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  • 前宜蘭縣議長羅國雄今晚病逝，享壽74歲。（資料照，記者江志雄攝）

    前宜蘭縣議長羅國雄今晚病逝，享壽74歲。（資料照，記者江志雄攝）

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