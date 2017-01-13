司法院想蓋新北園區？民進黨團打槍
〔記者曾韋禎／台北報導〕司法院有意在新北市新莊區規劃新北園區，並於106年度編列第二年度的購地預算27.5億元。不過民進黨團總召柯建銘質疑，這是前司法院長賴浩敏的規劃，連張善政內閣都不支持。建議司法院盡速進行院際溝通，爭取與新北市府換地。
民進黨團在106年度中央政府總預算案擬刪減兩專案項目，包括減列退休人員三節慰問金2.2億元，以及司法院新北園區購地經費27.5億元。
司法院秘書長呂太郎今在朝野協商說明，這是新北園區的第二期土地購置預算；未來會在此處納入北部家事法院、智財法院（現設於板橋車站）、商業法院；即便司法院已取得華山司法園區土地，但此處在納入司法院院本部，以及最高法院、最高行政法院及公務員懲戒委員會後，已無空間。因為司法院也計畫在遷往華山園區後，再把最高法院、最高行政法院、高院民事庭撥給法務部使用。
呂太郎說，新北園區的土地是有償撥用，司法院取得的單價是每平方公尺22萬元，較於公告現值30.4萬元，已屬低價；司法院也多次與新北市政府協商，但已無法再降了。
時代力量立委黃國昌、民進黨立委尤美女均表贊成。
不過柯建銘坦言，這是非常尷尬的，因為行政院對此加註意見，意思就是不同意。
他解釋，這是前司法院長賴浩敏任內的規劃，新北園區第一期的預算編在104年度，共30億元，但一直都沒執行，因為太貴；就是張善政內閣要求司法院須經核准後才能撥用。
他引述「土地徵收條例」表示，政府對政府之間，應該是無償撥用，再不然也該算成本價；依預算價格，這塊土地就要60億元，再加上建築預算60億元，總樓地板面積共11萬平方公尺。華山園區蓋好後也有15萬平方公尺，牽涉到司法院、3個終審法院以及高院刑庭要搬過來，高院民庭搬去高院刑庭，高院民庭再讓給法務部。他質疑，賴浩敏一上任就說要興建廳舍，落實司法改革，但司改與廳舍有啥關係？況且還是7年後才能蓋好。
柯建銘一方面批評，過去中央政府無償撥用給新北市府多少地，現還要用如此昂貴的代價購地。一方面要司法院再思考看看，先找行政院溝通清楚，現在要立法院贊成或反對都不好。
立法院長蘇嘉全則請司法院提出建議案給立法院後，再做處理。
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