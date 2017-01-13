國家歌劇院車商包場活動 立委：駁回 否則查辦到底
2017-01-13 21:24
台中國家歌劇院開幕時戶外轉播吸引場內外觀眾共襄盛舉。（資料照，記者蔡淑媛攝）
〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中國家歌劇院本月10日外借給直銷商舉辦新品發表會，引發外界嘩然，但為增加自籌款收入，4月還有賓士汽車貴賓會員包場活動，立院文教委員會委員黃國書今強調，這是國家級表演藝術殿堂，不是活動中心，要求經營者「搞清楚」 必須停辦商業包場，否則查辦到底。
「非表演藝術請止步！」黃國書表示，人民花納稅錢40多億蓋國家歌劇院，目標清楚就是提供表演藝術使用，絕不妥協，就算總統就職或社團大會都不能進入。他強調，兩廳院、國家博物館都有自籌收入的壓力，從未聽說能開放商業用途「難道國美館能展示名牌包嗎」絕不能讓商業摧毀國家級歌劇院品牌。
至於賓士汽車將於四月在歌劇院800席次的中劇院包場辦活動，可為歌劇院進帳51萬，立院文教委員會召委何欣純痛批「太可惡了！」絕對會反對到底，歌劇院不能以冷門空檔能辦商業活動為藉口，這是本末倒置。
何欣純說，接獲多個藝文團體向歌劇院申請演出被拒於門外，如果是申請時段在週末假日太熱門的原因被駁回，她質疑歌劇院是否曾與這些被駁回的藝文團體協調挪移時間，將在4月開議時檢討歌劇院的人事是否真正經營表演藝術而努力。
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