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高雄市長卡位戰 5虎將提前開打

2017-01-13  21:19

［記者彭琬馨／台北報導］現任高雄市長陳菊屆期將至，雖距離2018市長選舉還有兩年時間，有意角逐下屆高雄市長的人選已逐漸浮上檯面，包含陳其邁、管碧玲、趙天麟、劉世芳與林岱樺等人都曾透露參選意願。有參選人私下直言，這次選舉競爭激烈，光是目前就已經有五位有意參選的可能人選，「有感受到（選戰）比預期還要早開始」。

去年年底美麗島電子報公布一份高雄市長民調，替檯面下的選戰開了第一槍。居民調最末未的劉世芳在訊息公布後，談及是否可能參與民進黨高雄市長黨內初選，她強調，新的年度當然會有新的表態，「如果跑很久有效果的話，就來跑跑看」，被外界解讀為間接表態參選。

今日也有相關媒體公布民調，其中支持度位居第三位的立委管碧玲在臉書上表示，民調與自己掌握的事實不一樣，高雄市長選戰也不只圍繞著菊姐的恩怨之爭而已，還強調現在高雄大街小巷充滿「花媽做完換管媽」的呼聲，因此非常放心選情。此舉又讓高雄市長選戰再度成為媒體追逐焦點。

事實上，有意角逐高雄市長的民進黨立委檯面下皆已開始佈局，包含在各大路口架起大型看板向民眾拜年；選民服務不僅只是固守自己選區，也會跨區到別的立委選區進行家戶拜訪，趙天麟更是以舉辦跨區路跑為由，宣稱要「跑遍全高雄」，藉此拉近與民眾距離；林岱樺的臉書專頁也在今年初悄悄換上「市民做主、新好市長」的宣傳海報，參選意味不言可喻。

在高雄長大的陳其邁表示，參不參選交由人民決定，眼前還是先把自己份內工作做好，過去受高雄栽培，也希望有機會替更多高雄人服務；趙天麟則強調，要「先有理念、再談意願」，選戰考驗耐力，節奏與配速才是關鍵，當下最重要的還是提出更好的政策，「用牛肉打動市民」。

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  • 陳菊任期將屆，民進黨內有意角逐高雄市長寶座的人物已逐漸浮上檯面。（資料照，記者王榮祥攝）

    陳菊任期將屆，民進黨內有意角逐高雄市長寶座的人物已逐漸浮上檯面。（資料照，記者王榮祥攝）

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