陳建仁為年金釋疑 籲溝通取代謾罵

2017-01-13 19:56

〔記者李欣芳／台北報導〕年金改革委員會召集人、副總統陳建仁今晚在臉書上為年金改革爭論釋疑，他以「世代互助 共體時艱度難關 經濟起飛 共創美麗新天地」為題指出，最近幾天，他先後和警消、工商、教育、勞工及公務人員團體代表見面，聆聽各團體對於年金改革的建議。溝通過程中，他一再懇請大家踴躍出席國是會議，以理性溝通取代街頭抗爭，以具體改革主張取代相互謾罵指責，以相互包容取代肢體衝撞。

陳建仁說，他非常謝謝與會代表們知無不言、言無不盡，不僅提出許多寶貴的意見，也表達諸多憂慮。

陳建仁表示，在經濟成長率和銀行利率都偏低的情況下，年金基金的儲備金額，確實岌岌可危。我們希望「世代互助、共體時艱」，年老的少領一點，雇主、政府和員工提撥的費率增加一點，以漸進微調的方式，讓「年金水庫」積少成多，讓「年金母鵝」休養生息！更讓年老的世代領的久、年輕的世代領的到！

他指出，更重要的是，我們一定要讓台灣的經濟起飛，再現榮景。年金改革的美麗新天地，來自於「加薪、撥補、績效」。未來經濟成長率提高，個人薪資增加就會繳交多一點退休基金、政府歲入增加也可以撥補經費挹注基金、基金管理績效提升更可以增加基金投資報酬，三管齊下就可以使「年金水庫」逐漸飽滿，讓「年金母鵝」強壯健康！

陳建仁表示，年金基金管理績效的提升，是這次年金國是會議的重點議題。在以前銀行利率偏高的年代，投資報酬率可高達7%，每投資一萬元，30年後就會有6.6萬的投資報酬，這也就是當年設計的提撥費率偏低的原因。在現在銀行利率偏低的年代，投資報酬率僅只3%，每投資一萬元，30 年後只會有1.4萬元的投資報酬，因此提撥費率就必須調高。希望在國是會議當中，大家共同集思廣益，設計一個又安全、又有效率的年金基金管理機制，大幅提高投資報酬率，落實年金永續、共創雙贏！