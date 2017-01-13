| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

拿名片免費走琉璃吊橋？ 國策顧問曾勳任碰壁

美麗的屏縣山川琉璃吊橋頗受歡迎。（資料照，記者羅欣貞攝）

2017-01-13  19:16

〔記者羅欣貞／屏東報導〕有民眾爆料，總統府國策顧問曾勳任今天（13日）下午帶友人，拿著國策顧問名片，詢問可否免費走山川琉璃吊橋，遭拒後只好付費入場；對此，曾勳任反駁，他只和太太2人而已，而且屏東縣民特惠票才30元，「有人會為那麼一點錢耍特權嗎？」。

前屏東縣議員曾勳任是總統府新聘任的國策顧問，爆料者透露，今天下午曾勳任疑似和多名友人，到屏東縣瑪家鄉與三地門鄉之間的山川琉璃吊橋時，拿名片問工作人員可否免費，工作人員請示之後，回答依規定都要付費，曾勳任只好買票。

對此，曾勳任澄清，今天只有他和太太2人出遊，如果後面有其他人，他不知道是誰，也不認識，當初是因為有人好意跟他說，好像他可以免費參觀琉璃吊橋，所以他今天到原住民文化園區訪友時，順道去吊橋，只是拿出名片客氣詢問工作人員，是否可以不用買票，對方告訴他要買，他二話不出，馬上拿出100元，付了他和太太共60元的門票，從頭到尾都沒有囉嗦，態度也很好。

屏東縣政府指出，山川琉璃吊橋的收費，全票50元、優待票40元、特惠票30元，免費對象只有三地門鄉三地村、瑪家鄉北葉村及內埔鄉水門村村民，或因公務之需通行並經本府核准者，另身心障礙人士及陪同者1名，以及6歲以下之兒童才能免費。

廣告
  • 國策顧問曾勳任名片。（翻攝畫面）

    國策顧問曾勳任名片。（翻攝畫面）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國策顧問 屏東山川琉璃吊橋 山川琉璃吊橋 特權
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤瑞典牛肉丸
泰式椒麻雞
天冷，吃這「鍋」！
枸杞包心粉圓
轉寄

標題：拿名片免費走琉璃吊橋？ 國策顧問曾勳任碰壁


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月13日‧星期五‧丙申年臘月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.