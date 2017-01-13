拿名片免費走琉璃吊橋？ 國策顧問曾勳任碰壁

美麗的屏縣山川琉璃吊橋頗受歡迎。（資料照，記者羅欣貞攝）

2017-01-13 19:16

〔記者羅欣貞／屏東報導〕有民眾爆料，總統府國策顧問曾勳任今天（13日）下午帶友人，拿著國策顧問名片，詢問可否免費走山川琉璃吊橋，遭拒後只好付費入場；對此，曾勳任反駁，他只和太太2人而已，而且屏東縣民特惠票才30元，「有人會為那麼一點錢耍特權嗎？」。

前屏東縣議員曾勳任是總統府新聘任的國策顧問，爆料者透露，今天下午曾勳任疑似和多名友人，到屏東縣瑪家鄉與三地門鄉之間的山川琉璃吊橋時，拿名片問工作人員可否免費，工作人員請示之後，回答依規定都要付費，曾勳任只好買票。

對此，曾勳任澄清，今天只有他和太太2人出遊，如果後面有其他人，他不知道是誰，也不認識，當初是因為有人好意跟他說，好像他可以免費參觀琉璃吊橋，所以他今天到原住民文化園區訪友時，順道去吊橋，只是拿出名片客氣詢問工作人員，是否可以不用買票，對方告訴他要買，他二話不出，馬上拿出100元，付了他和太太共60元的門票，從頭到尾都沒有囉嗦，態度也很好。

屏東縣政府指出，山川琉璃吊橋的收費，全票50元、優待票40元、特惠票30元，免費對象只有三地門鄉三地村、瑪家鄉北葉村及內埔鄉水門村村民，或因公務之需通行並經本府核准者，另身心障礙人士及陪同者1名，以及6歲以下之兒童才能免費。