新南向18國出口成長 去年12月增加20％
新南向18國出口金額及年增率。（行政院提供）
〔記者蘇芳禾／台北報導〕行政院經貿談判辦公室今（13）日表示，去（105）年12月份我國對新南向目標國出口金額達53.7億美元，較前（104）年12月份成長20.1%，其中對東協10國出口成長22.9%，出口金額約47.2億美元，顯示我國對新南向國家，特別是東協的出口已見復甦。此外，105年第4季以來，我國對新南向國家18國出口連續3個月呈現正成長。
行政院經貿談判辦公室指出，依據財政部海關統計資料，105年第4季以來，隨著全球景氣復甦逐漸回溫，企業界呼應新南向政策，加大拓展東協及南亞市場的力道，使得我國對新南向國家18國出口連續3個月正成長。
有關新南向推動人才交流面向，行政院經貿談判辦公室指出，依據教育部統計資料，105學年度新南向國家在我國學生總數為2萬9145人，較上年的2萬8550人，成長2.1%；其中東協國家學生人數為2萬7264人，較上年成長約1.9%，主要留學生來源國如越南、印尼、泰國、緬甸及菲律賓等皆有成長，另南亞留學生達1443人，成長12.4%，亦值得持續注意。
行政院經貿談判辦公室表示，今（106）年在新南向政策的加持下，相關單位將投入更多資源，擴大辦理各項貿易推展措施，強化我國產品行銷能量並協助廠商覓得合作夥伴。在人才交流方面，政府將擴大獎學金名額，充分行銷台灣高等及技職教育專長，並以在東協主要城市舉辦的台灣形象展為基礎，在經貿、人才及農業等方面展現我國特色，預期新南向政策效果將更為顯現。
行政院所指新南向18國，是指包括東協10國（新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼、汶萊、越南、寮國、緬甸、柬埔寨），加上南亞6國（印度、巴基斯坦、孟加拉、斯里蘭卡、尼泊爾、不丹），以及紐西蘭、澳洲2國。
新南向18國出口金額及年增率。（行政院提供）
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