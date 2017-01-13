中國記者未獲准入金門採訪 陸委會：尊重移民署權責
2017-01-13 18:21
〔記者施曉光／台北報導〕在兩岸關係急凍，中國近來頻頻打壓台灣國際空間之際，今日傳出有中國媒體記者傳未獲內政部移民署核准進入金門採訪，陸委會傍晚聲明表示，尊重移民署依權責審認，但也強調政府歡迎中媒來台，依相關規定申請入境。
陸委會指出，兩岸新聞資訊對等傳播，有助於雙方人民相互瞭解，政府一向支持推動兩岸新聞媒體的互動與交流，並歡迎中國記者依相關規定來台進行專業活動，瞭解台灣社會發展現況。
陸委會指出，目前依據「試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法」規定，中國人民進入金門採訪，應由邀請單位依「大陸地區人民入出金門馬祖澎湖從事藝文商務交流線上申辦」系統，向移民署提出申請。
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