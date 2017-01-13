| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

獄政新人事！黃俊棠將掌矯正署、邱鴻基接北監典獄長

2017-01-13  17:55

〔記者項程鎮／台北報導〕矯正署長巫滿盈將屆齡退休，遺缺由台北監獄典獄長黃俊棠接任，矯正署副署長邱鴻基將接任台北監獄典獄長，法務部預定下週一（16日）在5樓大禮堂舉行交接典禮。

黃俊棠是中央警察大學45期犯罪防治學系畢業、中正大學犯罪防治研究所碩士，歷任新竹監獄典獄長、台北看守所所長和泰源技能訓練所所長等要職；邱鴻基為中央警察大學第43期獄政學系畢業，歷任台中女子監獄典獄長、台東戒治所所長和屏東看守所所長等職務。

各監所人滿為患，收容人活動空間狹小，飽受國內外人士詬病，法務部長邱太三上任後積極改革獄政，希望讓收容人白天上班、晚上回監，已規劃檢討矯正法制，未來矯正署長任重道遠。

廣告
  • 黃俊棠將接掌矯正署。（記者項程鎮翻攝）

    黃俊棠將接掌矯正署。（記者項程鎮翻攝）

  • 將接任台北監獄典獄長的邱鴻基。（記者項程鎮翻攝自網路）

    將接任台北監獄典獄長的邱鴻基。（記者項程鎮翻攝自網路）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 人事異動 典獄長 獄政 矯正署長 邱鴻基 黃俊棠
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤瑞典牛肉丸
泰式椒麻雞
天冷，吃這「鍋」！
枸杞包心粉圓
轉寄

標題：獄政新人事！黃俊棠將掌矯正署、邱鴻基接北監典獄長


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月13日‧星期五‧丙申年臘月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.