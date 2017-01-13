獄政新人事！黃俊棠將掌矯正署、邱鴻基接北監典獄長

2017-01-13 17:55

〔記者項程鎮／台北報導〕矯正署長巫滿盈將屆齡退休，遺缺由台北監獄典獄長黃俊棠接任，矯正署副署長邱鴻基將接任台北監獄典獄長，法務部預定下週一（16日）在5樓大禮堂舉行交接典禮。

黃俊棠是中央警察大學45期犯罪防治學系畢業、中正大學犯罪防治研究所碩士，歷任新竹監獄典獄長、台北看守所所長和泰源技能訓練所所長等要職；邱鴻基為中央警察大學第43期獄政學系畢業，歷任台中女子監獄典獄長、台東戒治所所長和屏東看守所所長等職務。

各監所人滿為患，收容人活動空間狹小，飽受國內外人士詬病，法務部長邱太三上任後積極改革獄政，希望讓收容人白天上班、晚上回監，已規劃檢討矯正法制，未來矯正署長任重道遠。