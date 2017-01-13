2018新北市長民調：侯友宜、賴清德分居前兩名

2017-01-13 21:05

〔即時新聞／綜合報導〕《美麗島電子報》今公布新北市長選舉民調，針對3個政黨的6位可能人選進行調查，其中最高的分別是現任副市長侯友宜與台南市長賴清德，各獲得50.0%、47.6%的支持，其他依序分別為羅致政18.2%、吳秉叡14.2%、高志鵬12.1%及黃國昌9.2%。

由《美麗島電子報》於今年1月間進行的民調指出，在不限項複選的方式下，支持綠最高的分別是侯友宜與賴清德，遠較其他4位現任的新北市區域立委高出許多，而若以3黨個別的支持者進行調查，民進黨支持者認為是賴清德72.7%、侯友宜42.0%、羅致政35.5%，國民黨支持者則是侯友宜 72.0%、 賴清德 28.5%，時代力量支持者則是賴清德 66.9%、侯友宜 39.9%、黃國昌 34.6%。

由於目前賴清德尚未公開表態參選2018年新北市長，國民黨也尚未確定人選，民調針對另外3位民進黨候選人與時力黃國昌進行調查，結果有28.5%不投票或投廢票，未明確回答23.8%，羅致政、吳秉叡、黃國昌、高志鵬依序分別獲得16.5%、12.5%、10.0%、8.8%。若將賴清德與其他3位民進黨候選人進行互比式民調，賴清德則會獲得47.8%的支持度，其他3人都在10%以下，顯示賴清德若參選會襲捲其他可能人選的票源，即使是現任區域立委的選區。

本次民調也針對現任市長朱立倫的施政表現滿意度進行調查，結果有44.7%滿意、37.1%不滿意，18.3%未明確表態，在各項施政評價上各有褒貶，反而是對副市長侯友宜有不錯的印象與評價。

本次民調為《美麗島電子報》於9日到10日針對新北市29個行政區的1072位年滿20歲的民眾進行調查，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.0%。