救台盟控《莒光園地》上演同志愛 網友怒批腦子壞掉
2017-01-13 18:25
〔即時新聞／綜合報導〕軍事教育節目《莒光園地》12日播出心輔短劇「彩虹」，內容述說一名同志因感情受挫，幹部輔導協助他走出失戀陰霾，廣受好評。不過反對婚姻平權的「搶救台灣希望聯盟」，卻在臉書發文，痛批軍中鼓勵同志戀情發展，「還變成莒光日的上課教材，這個政府真的不用看醫生嗎？」隨後消息轉載至批踢踢八卦板，網友表示看到崩潰好想笑，也有人怒批「腦子是又壞掉了喔」。
綜合媒體報導，《莒光園地》12日最新一集當中的心輔短劇「彩虹」，劇情為一名男同志軍官，因感情出問題，家人也無法理解他的性傾向，又害怕被同儕投以異樣眼光，致使心情不佳，最後在幹部積極開導下，情況有所改善。
不過「搶救台灣希望聯盟」卻在臉書粉絲專頁上PO文，表示「軍中鼓勵同志戀情發展，還變成莒光日的上課教材，這個政府真的不用看醫生嗎？」還提到，「衛福部老是跟我們說愛滋病是小感冒，愛滋病的溫床如果是在軍隊中展開， 台灣變成什麼樣的島嶼 ？」甚至鼓吹支持者記住政治作戰局或找藍上校的電話號碼，痛批「軍隊是教人作戰，不是鼓勵軍人發展同志戀情的」。
隨後消息轉載至批踢踢八卦板，網友諷刺，居然看到崩潰，「怎麼突然好想笑」，還有人稱「一群沒救的傢伙」，也有人說，「美國軍隊開放同性戀，結果還不是世界強權。護家崩潰」，另有人表示，「心輔官看到這團體，拳頭都硬了」，甚至有人怒批，「腦子是又壞掉了喔」，以及「陳述這世界上有同性戀存在，等於鼓勵同性戀？這邏輯笨死了」。
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