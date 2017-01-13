選不選2020總統？賴清德 「給市民的一封信」找答案

2017-01-13 17:41

〔記者洪瑞琴／台南報導〕民進黨「人氣王」的台南市長賴清德，是否參選2018雙北市長？選不選2020總統？最近又被外界炒得沸沸揚揚，連台北市長柯文哲在接受電台訪問時，也脫口而出說賴清德「心裡想的是2020年總統大選」。

對於外界傳言紛紛，市長賴清德皆保持低調，避談自己政治之路的下一步，一貫強調「現在把市政做好」。最近家家戶戶陸續收到他送給市民「十方富貴」春聯及「給市民的一封信」，格外給人想像空間「找答案」。

賴清德在信中提到，「過去的淬鍊，讓台南脫胎換骨，成為更具韌性的城市」，去年，台灣民眾選出了「苦」作為年度代表字，台南也歷經了辛苦的一年，但市政建設沒有因為這些重大事件停滯，反而激勵市府團隊大步向前，籲請大家繼續做市府的後盾，「相信台南，台南一定會苦盡甘來」。

賴清德給台南市民的一封信全文如下：

親愛的市民朋友，大家好！

回顧去年，是考驗的一年，也是突破的一年；50年來南部最大的地震，激發起城市最強的凝聚力。從台南出發的黑金改革有了成果，直轄市、縣市議會正副議長的選舉、罷免，都完成修法改為記名投票，讓陽光照進台灣的地方政治。台南更率全國之先，成立了第一個登革熱專責防治單位，也爭取到行政院在台南成立國家級的病媒蚊防治中心，為未來的防治打下基礎。在去年，登革熱只有2個本土病例，代表防疫的努力，已有顯著的成果。

過去的淬鍊，讓台南脫胎換骨，成為更具韌性的城市。展望未來，台南將持續進步、繁榮、發展。

去年蔡英文總統上任後，台南加速推動美術館、多功能會展中心、跨曾文溪大橋、新化果菜市場遷建案等爭取多年的重大建設。還有多條串連大台南的生活圈道路計畫都已經到位，鐵路地下化將於今年動工，仁德交流道完成改善、大灣交流道啟用，新營、麻豆、白河等轉運站也都開始運作，台南將有更便捷的交通網。

台南的產業即將躍升，中央已經擇定台南設立綠能科學城、中研院南部院區及國際影視專區，未來將創造更多的就業機會。另外，亞太國際棒球訓練中心、市立圖書館總館將於今年動工，包括新營美術園區，以及左鎮菜寮化石園區、水交社文化園區、新化大目降文化園區、赤崁文化園區、噍吧哖紀念園區等五大文化園區也將陸續完工啟用。

台南將是光榮宜居的城市。我們這幾年來致力各種污染整治及開拓綠色能源，並運用科技解決問題。在全球化時代，我們不但善盡了地球公民責任，更以綠能、永續、智慧建構城市的新文明。

我們積極整治河川，過去被稱為「台灣黑龍江」的二仁溪，近年來已可見鰻魚苗，急水溪和鹽水溪的嚴重污染河段長度也都大幅下降，我們要在2020年，將這三條河川改善為無嚴重污染河段。台南有三分之二的空氣污染來自境外，我們努力減少境內碳排放量，相較於2010年，2015年總排放量減少了19.5%。

發展陽光電城已見成效，縣市合併以來，達成太陽能年發電量220MW，等於一座曾文水庫的發電量，市府團隊將持續努力，兩年內再增加另外一座曾文水庫的發電量。

台南已進入智慧城市全球排名前21名，將4G融合於生活的各項服務已陸續啟動，我們藉由建置智慧交通、智慧安全監控、智慧健康社區、智慧旅遊、智慧水利防災、科技防疫及遠距醫療，解決這個城市的問題，讓台南更聰明，也更現代化。

因應高齡化社會，中央政府的長照2.0計畫今年上路，要讓長照服務「用得到、看得到、找得到」，台南現有的23個日照中心、40個日間托老班，以及全國最多的、370個社區關懷據點，多次獲得中央評比優勝。我們將在這個基礎上，結合中央政府和民間的力量，建立具有「愛心、特色、合作」的長照體系，讓台南真正成為大文學家葉石濤先生筆下，一個適於人們做夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過日子的好地方。

去年，台灣民眾選出了「苦」作為年度代表字，台南也歷經了辛苦的一年，但市政建設沒有因為這些重大事件停滯，反而激勵我們大步向前，請大家繼續做市府的後盾，相信台南，台南一定會苦盡甘來。

今年為丁酉年，歲次生肖屬「雞」，清德以「十方富貴」的吉祥語祝福全體市民，富貴吉祥，好運連年，闔府平安健康如意！