立院超級浪費 媒體人：便當多到狗也懶得吃

立法院朝野黨團12日再度就106年度中央政府總預算進行協商。議事人員將成堆的預算書的搬進會議室。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-01-13 18:10

〔即時新聞／綜合報導〕立法院真的為預算把關嗎？資深媒體人卓亞雄今天（13日）在臉書批評立法院「超級浪費」，他寫道「委員懶得吃便當，不符身份，便當擺著沒人領，多到立法院的狗黨也懶得吃！」

卓亞雄今天點出立法院浪費問題，他提到審總預算的預算書紙本厚度近10公分，「委員研究室先送，議場也準備，問題是，預算書都有光碟、USB致贈，列印紙本幹嘛？」他認為委員拿了也不會看，之後還是回收銷毀。

他也批評便當「浪費至極」，立院委員會開會，從委員、助理、議事人員、邀請人員全部從寬計算，但這些人通常只簽到後就走人，委員也懶得領，「便當擺著沒人領，多到立法院的狗黨也懶得吃！」

立法院一年為每位立委編列每天400元，共280天的膳食費，不過立委每年開會約240天，外界認為為了把膳食費預算消化掉，才造成浪費。