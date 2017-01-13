遭施壓請辭？徐國勇要葉金川把「那個人」說出來

2017-01-13 17:17

〔即時新聞／綜合報導〕血液基金會被指控是國民黨附隨組織，董事長葉金川昨日宣布請辭，並聲稱是行政院透過衛福部官員告知「希望你辭職」。行政院發言人徐國勇向葉金川喊話，要他把這個人的名字說出來。

綜合媒體報導，葉金川在昨日的記者會中提到，如果他真的把該名跟他通電話的同仁抖出來，「對方還要做工作嗎？」認為總是要有一人負責，有一人要倒楣，既然自己也沒證據，就到此為止。

對於葉金川說自己是被要求辭職，徐國勇先是形容葉有「被害妄想症」外，今日再次強調，政院從來沒有向葉金川施壓，應該把要求他辭職的人說出來，不要做政治操作。此外，他也呼籲外界不要因血液基金會的事件影響捐血意願，希望民眾仍能踴躍捐血。