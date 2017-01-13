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新北市長人選民調居冠 侯友宜：要討論還太早

《美麗島電子報》公布新北市長選舉民調，侯友宜在「擔任市長的適合度」上支持度最高。 （記者何玉華攝）

2017-01-13  17:15

〔記者何玉華／新北報導〕《美麗島電子報》今天公布新北市長選舉民調，在「擔任市長的適合度」上，新北市副市長侯友宜領先包括台南市長賴清德在內的其他人選，侯友宜對此直呼沒有意義「沒有比賽 就沒有高低」。

侯友宜說，他不願意去揣測現在公布這項民調的背後意義，「沒有比賽，就沒有上下、高低」，他認為，這根本沒有意義，不需要討論，就算要討論也還太早。

他說，一例一休帶來的物價波動、民眾的薪資沒有改變，又要過年了，民眾要怎麼辦？甚至還提到，入冬雨量少，他擔心春雨不足，這些才是現在要關心的問題；還開玩笑的提醒記者「應該先關心年終獎金有多少」。

《美麗島電子報》公布的民調，在「擔任新北市長適合度」上，依序為侯友宜（50.0%）、賴清德（47.6%）、羅致政（18.2%）、吳秉叡（14.2%）、高志鵬（12.1%）、黃國昌（9.2%）；如果一對一PK，民進黨賴清德與國民黨侯友宜競選時民眾投票意向：賴清德 43.8%、侯友宜 36.6%。

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