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校長盼總統府跨部會整合救高教 府：給教育部回應

2017-01-13  17:18

〔記者吳柏軒、蘇芳禾／綜合報導〕面對台灣高等教育各種嚴峻考驗，5大校院協進會理事長決定共同聯名提出建言，其中更呼籲總統府以國家高度整合各部會，進行「人才培育規劃諮詢委員會」，副總統陳建仁代表接下建言，但並未對媒體回應；總統府則表示，相關議題交由教育部回應。

今天舉辦全國大專校院校長會議，面對高教少子化、學生學用落差與國際競爭加劇，大學校長憂心忡忡，決定聯合聲明向政府喊話，由國立大學校院協進會、私立大學校院協進會、科技大學校院協進會、私立科技大學校院協進會、專科學校教育聯盟等5大協進會共同連署。

其中，面對高教險峻，大學校長認為光靠教育部，已經無法統整併解決，情況「緩不濟急」，因此盼總統府出面以國家高度，整合各部會盡速成立「人才培育規劃諮詢委員會」，並趕緊推暫行條例，用短暫的3、5年時間，幫大學度過難關。

而往年大學校長會議多由總統出席，代表國家關注高教界，今年因總統蔡英文出國外交，今天由副總統陳建仁代表出席，會中致詞並與校長座談，談大學要「為明日教育」的理念，最後校長代表遞上建言書，但卻未實質回應，隨即匆匆上車離開會場。

總統府事後回應，該議題由教育部負責回應。教育部長潘文忠表示，已收到校長建言，將進一步思考未來高教的主軸計畫，未來不論高教生源發展問題、轉型退場草案等，都會持續討論推動。

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  • 大專的5大協進會的理事長共同聯合聲明，提出建言盼政府正視，提升大專人才培育為國家發展策略，副總統陳建仁（左3）與各協進會理事長合影，並接下建言書。（記者吳柏軒攝）

    大專的5大協進會的理事長共同聯合聲明，提出建言盼政府正視，提升大專人才培育為國家發展策略，副總統陳建仁（左3）與各協進會理事長合影，並接下建言書。（記者吳柏軒攝）

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