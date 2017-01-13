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20年前制度不公 陳建仁痛砍公校好友年金

2017-01-13  16:52

〔記者吳柏軒、王榮祥／高雄報導〕「每次午夜夢迴想起年金，我就心情沉重。」年金改革委員會召集人、副總統陳建仁今天出席全國大專校院校長會議，被私校、技職校長逮到機會，連忙幫私校老師請命，盼年改顧及私校教師的退休所得替代率，不要讓其淪為「年改孤兒」。

私立大學校院協進會代表、逢甲大學校長李秉乾說，新政府推轉型正義，是為了公平正義，其中包含年金改革，而私校與公校一同肩負，私校也提供教職員與公校同等待遇，然而私校教職員的退休所得替代率只有三成左右，建議政府和私校合作，讓私校替代率達平均標準，不要讓私校教職員工變成「年改孤兒」。

私立科技大學校院協進會理事長葛自祥也說，私校老師退撫提撥分舊制與新制，新制從99年啟動，之前私校老師都是一次性領走，認為那群人是真正的年金孤兒，也建議政府關照其生活。

陳建仁表示，曾與私校團體談過，年改本來就是循序漸進，認為目前私校自辦的退撫基金最成功，但私校所得替代率偏低，則須學校、政府與教師共同研商，但讓私校教師替代率與公校接近是對的目標。

陳建仁說，過去午夜夢迴想到年金心情都很沉重，因為許多好朋友都是公立大學教授，然而未來年改制度勢必對其退休有所影響，而過去年金制度是在經濟與薪資高成長、人口高死亡率、銀行高利率等條件下制定，投資報酬率高，當時投資一萬元，30年後可以增加6萬4千元，因此當時定的年金費率很低，但是現在只能賺1萬4。

陳建仁說，20年前的制度，如今看起來並不合理，因此要改變制度，希望讓已經退休的年老世代能夠領得很久，而還沒退休的年輕世代則可以領得到，所以，年金一定要改變、提高費率、不然沒有辦法。

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  • 副總統陳建仁出席全國大專校院校長會議，並上台致詞鼓勵未來高教發展。（記者吳柏軒攝）

    副總統陳建仁出席全國大專校院校長會議，並上台致詞鼓勵未來高教發展。（記者吳柏軒攝）

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