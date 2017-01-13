106年度中央政府總預算案達共識 刪240億

2017-01-13 16:19

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院朝野黨團今協商106年度中央政府總預算案，並達成共識；朝野同意刪減240億元，自18日下午開始表決無共識的提案，表決總數可望在200次以內。

朝野黨團在昨日對通案刪減原則達成初步共識，今天繼續協商。立法院長蘇嘉全表示，朝野黨團的提案總數已從4949案降至1732案，如果能對通案原則有共識，可再大幅刪減。

立法院民進黨團總召柯建銘指出，每天能表決的數量最多是200案，三讀前還要整理，也需要一點時間；希望大家先對預算刪減總數有個觀念。國民黨團總召廖國棟盼委辦費的刪減率能從5.5%增為6%，赴中旅費從10%增為20%。國民黨團書記長江啟臣不滿，部分計畫尚未經過核定就先編預算，這應予凍結。

主計長朱澤民解釋，所有計畫都要等行政院的專案小組審議通過，並經立法院通過預算，才能執行。

朝野黨團在冗長討論後，終於在下午達成共識。各黨團同意，經委員會通過、各黨團提出而尚未處理的凍結案，以20%為限；並應於2月17日開議後3個月內經審查同意後使得動支，但若未能完成審查，准予動支。

各用途別項目的通案刪減率，分為委辦費6%、軍事設備、房屋建築、辦公器具及機械養護費4.5%、赴中旅費15%、出國旅費5%、設備及投5%、對國內團體與政府機關間補助5%、對地方政府補助4%。依主計總處統計，依此刪減率的總預算刪減數約為210億元，若最後刪減不足240億元，應予補足，刪減率為1.2%。

對於總預算案的處理程序。朝野黨團同意，在17日宣讀提案，在18日上午由各黨團推派代表發言，分為民進黨團15人、國民黨團15人、時代力量黨團5人、親民黨團4人，18日下午開始處理無共識之提案。表決案之總數，則以200案為限。