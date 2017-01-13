柯P宣布尋求連任 陳佩琪：尊重先生的決定

2017-01-13 15:42

〔記者聶瑋齡／台北報導〕市長夫人陳佩琪今參加「健康從食開始 台式地中海餐桌」記者會，由北市中正區健康服務中心與台北市立聯合醫院和平婦幼院區、天主教失智老人基金會、永豐餘生技、信誼基金會共同舉辦。希望推廣地中海的飲食，讓更多民眾用台灣本土食材，就能達到相同效果 。

會中陳佩琪親自下廚展現好廚藝，會後媒體問她對柯文哲宣佈參選的想法，佩琪說，尊重先生的決定，並會在能力許可下盡力幫助他。

媒體續問及現在市長的心情，陳佩琪說他一向心情都很好，看不出來有什麼有情緒的起伏，這個年紀難免有三高病，偶爾脾氣來也會血壓高，「但出了議會後血壓就會掉下來」 所以還好，並說在市政上會找幕僚做溝通，所以不會跟他討論市政。