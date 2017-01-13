競選歌曲「義無反顧」出爐！吳敦義證實競選辦公室成形

2017-01-13 15:41

〔記者施曉光／台北報導〕參選國民黨主席的前副總統吳敦義競選團隊已大致成形，吳敦義本人今日親自證實，辦公室執行長為前陸委會副主委張顯耀，發言人群包括實踐大學教授江岷欽、前立委李慶華、台大教授林火旺，前國民黨立委鄭麗文則在洽談中。

此外，吳敦義的競選歌曲「義無反顧」，今日也首度曝光，由他本人親自作詞，曾經幫親民黨主席宋楚瑜助選的砰砰阿峰作曲，演唱者為「仗義青年團」。

吳敦義與妻子蔡令怡一起向媒體證實，但強調內容還要略做修改，這首歌是由林火旺以及競選辦公室文宣組找友人製作，吳敦義並強調，目前只是先給朋友聽聽看，了解是否合適，他認為競選歌曲既要悅耳，也要容易傳唱，難度不能太高。

吳敦義的競選辦公室與卸任副總統辦公室位於南京東路同一棟大樓，由於時間已接近過年，裝潢師父不好找，因此可能過年後才會正式掛牌運作。

原本吳敦義心目中最理想的競選辦公室主委是前海基會董事長林中森，但他說，林中森最近身體不好，因此會另外找人。