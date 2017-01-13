助提升青年競爭力 薩國外長：台灣是「最友善援手」

蔡英文與馬丁內茲（左）玩「悟空大聖布偶」。（路透）

2017-01-13 15:56

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文「英捷專案」當地時間12日晚間抵達最後一站薩爾瓦多，薩國外長馬丁內茲（Hugo Martínez）感謝台灣提供青年獎學金，助青年競爭力提升，稱台灣為「最友善援手」。

蔡英文抵達薩爾瓦多，薩國派出馬丁內茲等人接機，薩國教育部長坎胡拉（Carlos Canjura）及國家青年局局長姆紐絲（Yeymi Muñoz）也都出席。

馬丁內茲感謝台灣政府提供友邦青年獎學金、企業協助改善友邦數位落差等計畫。他表示，薩國總統桑契斯（Salvador Sanchez Ceren）將教育視為最重要的議題，直說提升薩國青年競爭力的「最友善援手」就是來自台灣。

坎胡拉也表示，台灣在教育方面給薩國許多協助，「很榮幸有台灣作為友邦」；姆紐絲則稱讚，台灣是薩國青年「最重要的盟友」。

蔡英文將在薩國停留2天，也將與桑契斯進行雙邊會談，13日回程將於美國舊金山過境一晚，預計15日返抵國門。