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9票通過 屏東新埤鄉代主席遭罷免

2017-01-13  13:39

〔記者羅欣貞、邱芷柔／屏東報導〕屏東縣新埤鄉民代表會代表上月連署罷免主席曾金寶，全部11位鄉代中，有9人連署，罷免案今天（13日）進行投票，9名代表出席，全數同意罷免。

無黨籍的主席曾金寶本人今天未出席，他稍早表示，早已預測罷免案會通過，所以日前已經把辦公室的東西收好搬走了，他依法行事，問心無愧，下來當鄉民代表，同樣可以繼續服務鄉親。

新埤鄉民代表會共有11位代表，其中9位代表連署主席罷免案，理由大致為「代表會休會期間，對鄉公所送來的墊付款案，主席獨斷專行，侵害代表權責」。

連署案在上月20日送至縣府，依據地方制度法，於25天內召集臨時會，進行罷免投票，依法應有代表總額過半數出席，同意罷免票達出席總數3分之2以上者通過；今天罷免案通過後，新主席預計18日進行補選。

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  • 新埤鄉民代表會代表主席曾金寶遭罷免。（記者羅欣貞攝）

    新埤鄉民代表會代表主席曾金寶遭罷免。（記者羅欣貞攝）

  • 屏縣新埤鄉民代表會今天進行主席罷免投票。（記者羅欣貞攝）

    屏縣新埤鄉民代表會今天進行主席罷免投票。（記者羅欣貞攝）

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