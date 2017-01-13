雲林縣府人事大地震 副縣長張皇珍請辭 丁彥哲接任

2017-01-13 13:29

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣政府過年前人事大地震，副縣長張皇珍請辭，由社會處長丁彥哲接任；前古坑鄉長林慧如則接下勞工處長一職；外界解讀，高層人事異動，以有選舉或抬轎經驗的政治人物為主，有如選舉團隊，也象徵下屆縣長選戰提前起跑。

副縣長張皇珍因生涯另有規劃，向縣長李進勇表達辭意，李進勇尊重其決定，同意其於1月底離職，副縣長遺缺將由社會處處長丁彥哲接任。

張皇珍表示，她在台南擔任4年政務官，是台南第1名的局長，縣長李進勇兩年前向台南市長賴清德借將，才有從台南到雲林這趟奇異的旅程，經常代表縣府接觸雲林各地基層的心聲，讓生命有了廣度、厚度，濃郁人情，讓她的公職生涯更有「溫度」，這段時間會先陪陪家人，休息是為了走更遠的路。

李進勇表示，張皇珍長二年多來輔佐縣政不遺餘力，一上任便面臨棘手的禽流感、空汙、垃圾重大議題，全力協助領導縣府團隊逐步邁進，更整合縣府相關局處，積極爭取中央競爭型補助，「雲林溪水與綠計畫」、「雲遊3林跨域亮點」、「富麗農村風情小鎮」、「營造友善城鄉環境」等重大計畫均獲中央友持與經費奧援，感謝她對縣政的付出與貢獻，也深深祝福她。

縣府表示，財政處長洪仁聲、勞工處長許木盛及體育場場長江盛宗三人將於106年1月16日屆齡退休，李進勇指示，財政處長由税務局副局長張裕忠陞任、勞工處長由前古坑鄉鄉長林慧如接任、體育場長則由教育處體育保健科科長吳璋信接任。