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邱毅批雄三連漁船都打不沉 遭網友譏笑「沒常識」

日前中國航空母艦遼寧號通過台灣海峽，國防部雄二、雄三飛彈緊盯中國航母舉動。（資料照，記者黃旭磊攝）

2017-01-13  12:47

〔即時新聞／綜合報導〕日前中國航空母艦遼寧號通過台灣海峽，國防部雄二、雄三飛彈緊盯中國航母舉動，但前立委邱毅在臉書批評，有人將雄三飛彈稱作是「航母殺手」，卻連漁船都打不沈，此番言論遭網友譏笑有夠沒常識。

前立委邱毅11日在臉書上批評雄三飛彈性能，竟稱雄三飛彈連漁船都打不沈，還吹牛是「航母殺手」，還說幸好遼寧艦航母編隊在海峽中線以西通過，否則雄三飛彈的吹牛皮就得破了；此番言論引起網友一陣撻伐，表示邱毅根本是「軍盲」，毫無軍事常識，也不解其唱衰台灣的心態。

日前雄三飛彈誤射，貫穿漁船造成船長當場身亡，但漁船依然飄泊在海上等候救援，主因在於反艦飛彈主要是設計能鑽破船艦厚實的裝甲，在艦體內引爆重創船隻，對於零裝甲的漁船，雄三飛彈接觸時並不會感應有碰撞進而引爆，遂瞬間貫穿漁船。

網友紛紛表示：「要是雄三打漁船都會爆那打戰艦不過就皮肉傷而已」、「飛彈撞上漁船等級的裝甲就爆的話，那豈不是隨便打就爆了」，痛批邱毅沒常識還愛亂誤導民眾，也有網友訕笑：「香蕉跟花都分不出來，還評論軍武」。

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  • 前立委邱毅日前在臉書上發文，批評雄三飛彈連漁船都打不沉。（圖擷取自臉書）

    前立委邱毅日前在臉書上發文，批評雄三飛彈連漁船都打不沉。（圖擷取自臉書）

  • 此番言論引起網友一陣撻伐，表示邱毅根本是「軍盲」，毫無軍事常識，也不解其唱衰台灣的心態。（圖擷自PTT）

    此番言論引起網友一陣撻伐，表示邱毅根本是「軍盲」，毫無軍事常識，也不解其唱衰台灣的心態。（圖擷自PTT）

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