中國操弄奈台關係 沈呂巡籲外交部全球清查

2017-01-13 12:58

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國媒體昨爆奈及利亞要求我駐奈代表處遷出首都，前駐美代表沈呂巡今建議外交部，此事非常嚴重，表示中國打壓我方的動作已經擴大到我與非邦交國的關係。他強烈建議外交部應清查全球外館，了解中國是否擴大打壓、此案是通案還是個案。

中國外交部長王毅十一日在阿布加與奈及利亞外長奧尼亞馬共同會見記者時宣稱，幾天前奈及利亞要求台灣駐奈代表處「摘牌更名，遷出首都，削權減人」，並禁止奈國政府官員和機構與台灣發生任何官方往來。

然而我國與奈及利亞並未建交，所謂「斷絕與台官方往來」的表述與事實不符。我外交部昨回應表示，奈國配合中國舉行記者會混淆視聽，外交部嚴正抗議並加以譴責。但奈及利亞總統府今天發布聲明，澄清奈台斷交的相關報導並不正確，因雙方關係是貿易代表處層級。聲明內容更未提及要求台灣遷走設在首都阿布加的代表處，我外交部對此表示還在向外館確認中。

沈呂巡今出席國民黨智庫所主辦的「川普亞太戰略及衝擊」座談時說，奈及利亞事件非常嚴重，表示中共除了在國際組織、邦交國打壓，「在非邦交國也開始了」。沈呂巡提到，我方有57個駐外非官方代表處，中共若擴大打壓，甚至到限制對方不可和我方發展關係的程度，這樣下去，我方和非邦交國關係「會大有問題」。

沈呂巡現在最關切的是「這是通案還是個案？」因尚無從得知，中國外交部是否有通令所有駐外館處，要打壓限制台灣與當地國的任何外交關係。沈呂巡強烈建議外交部，有責任全球普查、檢視我與非邦交國的關係，除了解中國打壓的情形外，也需要確認我國發展對外實質關係裡的官方關係。沈呂巡具體地說，例如可派出次長全球跑一遭，與各國政府高層常識有「更高的聯繫」。

前國民黨立委林郁方、國家政策基金會國安組召集人則說，現在狀況仍沒有很明瞭，他建議外交部應該謀定後動，不需遇到什麼就馬上反應。但若王毅說法成真，代表「中共開闢第二個戰場」，使非邦交國也加入「勒索者行列」。林郁方說，這樣台灣就會更加辛苦，雖然川普陣營友台，他仍認為台灣在任何狀況之下「都不要太樂觀」。