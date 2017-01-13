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黨魁選舉煙硝味濃 胡志強籲黨員：誰罵人，就不投他

2017-01-13  12:53

〔記者施曉光／台北報導〕在前副總統吳敦義暗批「那一個人」讓黨內畏懼後，國民黨主席選舉煙硝味也愈來愈濃，國民黨副主席胡志強今日出席前圓山飯店董事長李建榮新書發表會致詞時提醒所有競爭者要無私團結，不要互相攻擊，他並公開呼籲所有黨員，只要誰罵人，就不要把票投給那一個人。

胡志強甚至還當場對台下的前國民黨主席吳伯雄開玩笑說，希望吳的身體可以早日康復，趕在候選人登記之前報名參選黨主席，「搞不好你一出來，人家都退選了﹗」引起哄堂大笑。

自稱今天只是「男配角」的胡志強說，原本他是來參加新書發表會，沒想到卻變成黨內檢討會、政見發表會，隨即又話鋒一轉說，他希望所有參選人能做到無私團結救台灣，並感嘆最近這些競爭者「好像有一點點要互相攻擊了﹗」

胡志強向所有競爭者喊話，不要互相攻擊，並呼籲黨內同志，「誰責罵另一位，罵到刀刀見骨，就扣他十分」，「不要投他」，希望這場選舉能愈選愈團結，而不是愈選愈分裂。

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  • 國民黨副主席胡志強前圓山飯店董事長李建榮13日出席「百年大黨，十年風雲」新書發表會。（記者方賓照攝）

    國民黨副主席胡志強前圓山飯店董事長李建榮13日出席「百年大黨，十年風雲」新書發表會。（記者方賓照攝）

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