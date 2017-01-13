蔡得勝建議「蔡習共識」取代「九二共識」

2017-01-13 12:00

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣內部對於「九二共識」有許多雜音與反對，台灣政黨輪替後蔡政府循民意不再與中國唱和「九二共識」，兩岸關係面臨冷和狀態。前國安局長蔡得勝認為，考量和平發展，兩岸不應拘泥在「九二共識」下，應各退一步、促生「蔡習共識」。

美國候任總統川普就職在即，蔡得勝今天出席國民黨智庫所主辦的「川普亞太戰略及衝擊」座談，不僅談及未來的美中台關係，也對兩岸未來的互動提出建言。

蔡得勝分析指出，川普的亞太人事佈局雖尚未明朗，但可預期他會走「美國為主」、「唯利是圖」的外交路線，是敵是友皆以美國現實利益作為主要考量，全球可預期將掀起新一輪的談判與對抗。而雖然川普團隊裡反中派人士居多，可預期會對中國採取強勢談判策略，但蔡得勝也認為，美國與中國在全球議題上逐漸形成共生互利關係，「衝突、妥協、交換」恐怕仍然將是雙方未來的運作模式。

蔡得勝並提出他對中國涉台系統的觀察。蔡得勝指出，中共十九大後、涉台班子將換血，兩岸將面臨人員不信任的問題。且雙方在「九二共識」上互不退讓，儘管領導人自制，判斷中共未來不會過激干擾台灣，但內部鷹派似有抬頭跡象，更需要關注的是「執行階層擦槍走火」的可能性。

蔡得勝說，長期困頓可能使兩岸關係激化發展，他建議雙方接受「同意九二共識曾經對和平發展起關鍵作用，但有雜音、面臨反對也是事實，所以不宜長期拘泥在此框架下，而應在此基礎上繼續向前發展」，進而各退一步、將過去的「九二共識」提升為「蔡習共識」，應為兩岸人民之福。

前國民黨立委、國家政策基金會國安組召集人林郁方附和並說，政治上不能讓中共太悲觀，無論如何要讓中共覺得說和台灣是可以談的，他籲請蔡總統運用耐心和智慧，創造「蔡習共識」。國民黨立委曾銘宗也說，現在TPP無望，台灣加入RCEP的機率又微乎其微，呼籲政府若不要「九二共識」，應提出「更有創意的蔡習共識」，有基礎架構、後續經貿發展才有更大的發展空間。