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韓國瑜選黨主席？ 張榮味：不會啦！

2017-01-13  11:38

〔記者廖淑玲／雲林報導〕台北農產運銷公司總經理韓國瑜宣布參選國民黨主席，前雲林縣長張榮味今天表示，韓國瑜有能力、有想法，表態參選是其個人對國民黨的期許，希望這個黨改革，但張榮味認為韓不會真的投入選舉。

韓國瑜發出聲明辭去台北農產運銷公司總經理職務後，昨天又宣布參選國民黨主席。對此，張榮味說，韓國瑜期許整個國民黨可以真正改造成一個台灣的政黨政治，所以用「捨我其誰」的心宣布參選，勇氣可嘉。

張榮味指出，北農事件被莫名抹黑、污衊，大家都看到韓國瑜的能力及其委曲，韓國瑜個人為了激勵國民黨所以選擇宣布參選國民黨黨主席。

張榮味強調，韓國瑜的用意是敲山震虎，應該不是真的要投入主席選舉，期待國民黨黨主席選舉要符合台灣人的民意。

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  • 針對韓國瑜宣布要選黨主席？前雲林縣長張榮味說，不會啦！（記者廖淑玲攝）

    針對韓國瑜宣布要選黨主席？前雲林縣長張榮味說，不會啦！（記者廖淑玲攝）

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