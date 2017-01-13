1本新書發表 藍營黨魁參選人洪、吳、郝同台較勁

2017-01-13 11:32

〔記者施曉光／台北報導〕前圓山飯店董事長李建榮今日舉行新書發表會，包括國民黨主席洪秀柱、前副總統吳敦義、國民黨副主席郝龍斌，以及傳聞近日也將宣布參選的前國民黨首席副主席詹啟賢，全部到場同台，這也是吳、郝正式表態參選以來，洪、吳、郝首度同台較勁。

面對詹啟賢打算參選黨魁，洪秀柱表示，她還在極力挽留詹，繼續一起打拚，如果詹有意願參選黨魁沒有關係，另一位副主席郝龍斌也是一樣在參選，她強調，在國民黨面臨困境的時刻，大家願意出來領導這個黨，這是好事情，大家應該肯定。

至於吳敦義昨日接受媒體專訪指稱「那一個人」讓黨內畏懼，洪秀柱說，她並不在意這個事情，「人家沒有指名道姓說我，為何要自以為是﹗」媒體追問，是否認為自己會讓人畏懼？洪秀柱說，「你覺得呢？我不覺得﹗」

洪秀柱並強調，國民黨去年十九全通過兩岸政策路線，內容清楚明白，未來可以繼續加強說明。

至於是否擔心黃復興票源被對手分食？洪秀柱說，每位黨員都有自主性，她並強調，許多人質疑黃復興黨員比例過高，既然這樣大家就多繳黨費，國民黨有88萬個黨員，只要繳黨費，大家都可以成為有黨權的黨員。

面對競爭者愈來愈多，另一位參選人吳敦義受訪時開玩笑說，現在愈來愈熱鬧了，但也很難確定最後會有多少人競逐，而參選人之間的連帶影響，很難推估。

吳敦義並說，民主政黨經由選舉產生黨魁是常態，只要符合資格，人人都有權力參選，至於其他參選人他不便評論。

郝龍斌則表示，黨內有這麼多人願意承擔，代表國民黨有希望，而且多人競爭是好事，每個人就全力以赴爭取勝選，他也會說清楚自己的理念與路線主張，希望未來透過辯論，大家把主張說得更清楚。

至於黃復興票源問題，郝龍斌說，他對黃復興有感情，黃復興黨員也認同他，不需要其他人質疑。

相關影音