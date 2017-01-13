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六輕與民搶水 綠委籲台塑兌現海水淡化廠

2017-01-13  11:30

〔記者鄭鴻達／台北報導〕民進黨立委陳素月、洪宗熠、劉建國及水資源保育聯盟、彰化縣環保聯盟等環團召開記者會，指出台塑六輕廠每天使用集集攔河堰的30萬公噸用水，排農業及民生用水，反加劇雲林地區地層下陷，而呼籲台塑盡快兌現興建海水淡化廠承諾，並要求政府將工業用水費用提升至民生、農業用水水準。

陳素月指出，集集攔河堰供應台塑六輕廠每日30萬噸用水，影響農業用水，使農民不得不挖井取水，造成地層下陷，且因長期攔截濁水溪水源，導致下游沙塵暴日益嚴重，但台塑去年承諾興建的海水淡化廠至今仍無動靜，不應該由政府收拾爛攤子跟全民買單。

洪宗熠指出，台塑今年宣示年終獎金達6個月，卻未善盡社會責任，集集攔河堰每年提供六輕上億噸用水，竟跟彰化縣全年民生用水一樣多，一座淡化廠可提供每日10萬噸用水，10多年來獲益5000億元的台塑，只需用150億元就能自給自足，如此就不必使用集集攔河堰的水。

劉建國指出，過去集集攔河堰提供六輕用水費用每度才1.147元，遠比曾文溪、石門水庫的工業用水費用4.679元及2.74元還低，更難與民生用水每度10元相比，如今雖然重訂為每度1.824元，但仍應逐年提高至與民生用水水準，才能讓台塑願意採取因應措施。

劉建國強調，水資源為公共財，政府應好好管哩，若繼續讓彰化、雲林農民用不到地表水而繼續抽地下水，會讓地層下陷加劇，如今雲林地層下陷面積為台北市的2.5倍大，若無法改善，未來恐讓台灣高鐵成為雲霄飛車，正本清源的做法，就是重新調整水資源分配。

經濟部水利署水源組組長林元鵬指出，六輕工業用水佔集集攔河堰每年18.4億噸約6％，對農業用水確有影響，而去年《水利法》修訂後，讓他們有法源可以追溯，並重新檢視六輕水源，六輕確定於六月送出海水淡化廠環評，預估3年內興建完成，他們會持續監督。

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  • 民進黨立委陳素月、洪宗熠及劉建國，與環保團體要求台塑六輕立即兌現興建海水淡化廠之承諾，勿再與民爭水。（記者鄭鴻達攝）

    民進黨立委陳素月、洪宗熠及劉建國，與環保團體要求台塑六輕立即兌現興建海水淡化廠之承諾，勿再與民爭水。（記者鄭鴻達攝）

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