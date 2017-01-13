| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

談黨主席之爭 邱毅嘆：像我這種菁英反而...

邱毅感嘆：「像我這種擅長外鬥卻唾棄內鬥的菁英，反而不受歡迎重視。」（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-01-13  11:42

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨黨主席之戰已開打，宣布參選的人有前副總統吳敦義、北農前總經理韓國瑜、黨主席洪秀柱、副主席郝龍斌等人，邱毅認為，自家人競爭，應丟掉個人算計的小算盤，只談兩岸政策、救黨策略，避免攻擊其他候選人，他也感嘆：「像我這種擅長外鬥卻唾棄內鬥的菁英，反而不受歡迎重視。」

邱毅說，本來不想管國民黨的事，但看到黨主席選舉的情勢演變，很感慨也很痛心，忍不住又嘮叨幾句，他希望國民黨別再內鬥。邱毅認為，多人出來角逐黨主席是好事，可以使國民黨再度成為媒體焦點，重新喚起社會對國民黨的關注。

邱毅建議，應該要避免內鬥，改為強力批判蔡英文政府的紊亂施政，國民黨令人失望的醬缸文化，就是內鬥內行，外鬥外行。但邱毅話鋒一轉，突然感嘆寫道：「像我這種擅長外鬥卻唾棄內鬥的菁英，反而不受歡迎重視，難有出頭的機會。」

邱毅指出，這種人才反淘汰的政黨內在文化，以及勾心鬥角暗藏綿裡針的潛規則，其實才是使國民黨從中國敗到台灣的關鍵因素。

相關連結請見：

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國民黨 邱毅
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤瑞典牛肉丸
泰式椒麻雞
天冷，吃這「鍋」！
枸杞包心粉圓
轉寄

標題：談黨主席之爭 邱毅嘆：像我這種菁英反而...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月13日‧星期五‧丙申年臘月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.