談黨主席之爭 邱毅嘆：像我這種菁英反而...

邱毅感嘆：「像我這種擅長外鬥卻唾棄內鬥的菁英，反而不受歡迎重視。」（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-01-13 11:42

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨黨主席之戰已開打，宣布參選的人有前副總統吳敦義、北農前總經理韓國瑜、黨主席洪秀柱、副主席郝龍斌等人，邱毅認為，自家人競爭，應丟掉個人算計的小算盤，只談兩岸政策、救黨策略，避免攻擊其他候選人，他也感嘆：「像我這種擅長外鬥卻唾棄內鬥的菁英，反而不受歡迎重視。」

邱毅說，本來不想管國民黨的事，但看到黨主席選舉的情勢演變，很感慨也很痛心，忍不住又嘮叨幾句，他希望國民黨別再內鬥。邱毅認為，多人出來角逐黨主席是好事，可以使國民黨再度成為媒體焦點，重新喚起社會對國民黨的關注。

邱毅建議，應該要避免內鬥，改為強力批判蔡英文政府的紊亂施政，國民黨令人失望的醬缸文化，就是內鬥內行，外鬥外行。但邱毅話鋒一轉，突然感嘆寫道：「像我這種擅長外鬥卻唾棄內鬥的菁英，反而不受歡迎重視，難有出頭的機會。」

邱毅指出，這種人才反淘汰的政黨內在文化，以及勾心鬥角暗藏綿裡針的潛規則，其實才是使國民黨從中國敗到台灣的關鍵因素。

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