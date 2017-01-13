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表態選高市長了？管碧玲：花媽做完換管媽

2017-01-13  11:31

〔即時新聞／綜合報導〕2018高雄市長選舉激烈，綠營不少人選逐漸浮出檯面，民進黨立委管碧玲上午在臉書上表示，大街小巷有「花媽做完換管媽」期待；暗示意味濃厚。

不少媒體開始對高雄市長做民調，管碧玲則說，今天的媒體民調，和我們掌握的事實不一樣，高雄的選戰，也不是圍繞著菊姐的恩怨之爭，這些討論，都只是外界看熱鬧而已。

管碧玲說，國事如麻，她忙完總預算，又忙完電業法，爭議的修法可以順利完成，她付出的心血無法言諭，「好在我很放心選情，因為大街小巷『花媽做完換管媽』的呼聲，『管媽最沒有爭議』的期待，和我們掌握的民調一樣，結構沒有什麼改變！」

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  • 管碧玲說，大街小巷有「花媽做完換管媽」的呼聲。（資料照，記者林正堃攝）

    管碧玲說，大街小巷有「花媽做完換管媽」的呼聲。（資料照，記者林正堃攝）

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