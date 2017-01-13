詹啟賢：農曆春節前決定是否參選黨魁

2017-01-13 11:00

〔記者施曉光／台北報導〕傳出明日可能宣布參選黨魁的前國民黨首席副主席詹啟賢，今日出席前圓山飯店董事長李建榮新書發表會時受訪表示，他才從國外回來幾天，如此重要的事情，不可能這麼快就做決定，在心理與實務上還沒有做好準備，但確實已在積極思考中。

媒體追問何時會做決定，詹啟賢說，不會拖過農曆春節，會儘量在過年前做出決定。

至於媒體詢問，參選動機是否因為不滿目前的黨中央？詹啟賢否認說，不是這麼狹隘的問題，他所思考的重點在於台灣需要國民黨的存在，而國民黨可以繼續在台灣扮演什麼角色。

相關影音