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隨團出訪身體不適 洪慈庸：腹瀉脫水暫停行程

2017-01-13  11:03

〔即時新聞／綜合報導〕隨團出訪友邦的時代力量立委洪慈庸，稍早傳出身體不適，缺席活動的消息。對此，洪慈庸除感謝媒體與大家的關心，也解釋自己出現腹瀉、身體脫水的情況，醫生建議休息，暫停行程。

綜合媒體報導，洪慈庸在臉書粉絲專頁上更新動態，除感謝府方、醫療小組立即反應，也感謝大家關心，並表示，抵達薩國後已有再次檢查，「我會盡快恢復體力，不好意思讓大家擔心了！」

她在內文中還提到，「我從昨晚（當地1/11）開始有腹瀉狀況，一直延續到今天；今早（當地1/12）七點在隨團醫療小組檢查後，因為狀況仍較嚴重加上身體脫水，醫生建議我暫時休息，暫停行程。」

蔡英文總統12日中午出席在瓜地馬拉的僑宴時，即提到洪慈庸身體不適，不克參加。下午蔡總統一行人飛抵薩爾瓦多，在機場發表聲明時，只見洪慈庸從空橋緩步走下，再由人員攙扶先行離開。

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  • 隨團出訪友邦的時代力量立委洪慈庸，稍早傳出身體不適，缺席活動的消息。（圖擷取自洪慈庸臉書粉絲專頁）

    隨團出訪友邦的時代力量立委洪慈庸，稍早傳出身體不適，缺席活動的消息。（圖擷取自洪慈庸臉書粉絲專頁）

  • 隨後，洪慈庸更新臉書動態，除感謝媒體與大家的關心，也解釋自己出現腹瀉、身體脫水的情況，醫生建議休息，暫停行程。（圖擷取自洪慈庸臉書粉絲專頁）

    隨後，洪慈庸更新臉書動態，除感謝媒體與大家的關心，也解釋自己出現腹瀉、身體脫水的情況，醫生建議休息，暫停行程。（圖擷取自洪慈庸臉書粉絲專頁）

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