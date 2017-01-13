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中國逼台駐奈代表處撤館 江啟臣：零和戰正式開打

2017-01-13  10:56

［記者陳鈺馥／台北報導］中國打壓台灣觸手伸向非邦交國，連駐奈及利亞代表處也被要求拆牌撤離。對此，國民黨立委江啟臣今日受訪表示，日本台灣交流協會一掛牌，奈及利亞代表處被拆牌，兩岸外交零和戰正式開打。

江啟臣說，中共對台外交打壓又更進一步，從邦交國進展到非邦交國，前陣子日本台灣交流協會才掛牌，中共很短時間內就在奈及利亞給台灣拆牌，一來一往，兩岸外交零和戰正式開打。

江說，這無助兩岸關係正面發展，在零和競爭下的國際態勢，對台灣其實是最傷的，政府要趕快拿出方法，不要再讓零和戰繼續下去。

江認為，按目前發展情勢，不能夠排除未來在非邦交國還會有類似情況發生，在非邦交國比邦交國而言，台灣能著力點更少，但非邦交國對台灣也很重要，以後兩個戰場都要面對中共施壓。

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  • 圖為國民黨團書記長江啟臣。（資料照，記者方賓照攝）

    圖為國民黨團書記長江啟臣。（資料照，記者方賓照攝）

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