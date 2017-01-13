馬英九謁靈 未回應「國民黨主席選舉支持誰」

2017-01-13 10:40

〔記者周敏鴻／桃園報導〕前總統馬英九今天上午前往桃園市大溪區頭寮的大溪陵寢，追思逝世29週年的故總統蔣經國，並與同樣前來謁靈的前行政院長郝柏村、角逐國民黨主席的郝龍斌父子談話10餘分鐘。媒體提問「黨主席選舉會支持誰 ？」，馬英九並未回應，也沒發表言論就離開。

馬英九上午9點前往陵寢向故總統蔣經國遺像鞠躬獻花、俯首追思，過程莊嚴肅穆。謁靈結束後，馬英九與郝柏村父子談話過後，並未發表任何言論，就驅車離開。