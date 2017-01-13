「那個人」 讓藍委畏懼 廖國棟：講的當然是…
2017-01-13 10:26
〔記者陳鈺馥／台北報導〕前副總統吳敦義昨日接受媒體專訪時指出，「那一個人的黨中央」，讓35席國民黨立委難以溝通協調，而且所走路線讓立委們畏懼。究竟「那一個人」是誰？立法院國民黨團總召廖國棟今日受訪表示，「那麼清楚還要問！就是她，講的當然是洪主席，大家都知道嘛！」
廖國棟說，吳副用畏懼這個字眼，只是表達大家心中的感受，立法院這屆任期開始，黨中央和黨團有很多意見相左之處，從一中同表和一中各表開始，造成兩邊互不信任，實務上確實路線也不同。
針對外傳前國民黨副主席詹啟賢有意參選黨魁？廖國棟說，自己和詹聊天看不出他有要選的心意 詹在國民黨最艱困時，幫國民黨負起責任，但詹也說他已完成階段性任務，所以決定離職，尚未正式聽到詹要出來選，都僅止於外傳而已。
廖國棟說，多人參與黨主席選舉，對國民黨都是好事，代表大家對國民黨有期待，大家都願意跳出來救黨，如果詹真的決心要選，也樂見詹參與。
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