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爸爸站出來了！郝柏村：郝龍斌是適合黨主席人選

郝柏村今天表示，郝龍斌是適合擔任黨主席的人選。（資料照，記者方賓照攝）

2017-01-13  10:10

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨副主席郝龍斌日前宣布參選黨主席，其父親、前行政院長郝柏村今天表示，郝龍斌是適合擔任黨主席的人選。

郝柏村上午表示，以一個黨員身分，郝龍斌無私無我、政治經歷完整，是適合擔任國民黨主席的人選。

前總統蔣經國逝世29週年，郝柏村、郝龍斌等人上午分別前往謁靈，向蔣經國陵寢鞠躬致意。

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