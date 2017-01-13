張善政：不選台北市長、不打算加入國民黨

2017-01-13 09:22

〔記者蘇芳禾／台北報導〕前行政院長張善政不斷被外界勸進代表泛藍競選台北市長，台北市長柯文哲日前受訪時也提及，「看國民黨要不要冒著整個黨毀掉的危險，提名一個無黨籍的（張善政）」。對此，張善政今天在電台節目上說，「我就不會出來選，講這些沒什麼意思吧？」

柯文哲日前接受雜誌專訪時，被問到最大對手是否為張善政？柯文哲未正面回應，只說，張善政最大的困難是，國民黨要不要提名一個無黨籍的。（就看）國民黨要不要冒著整個黨毀掉的危險，提名一個無黨籍的。

張善政今天上周玉蔻的《蔻蔻早餐》時回應，「我就不會出來選，講這些沒什麼意思吧。」他也說，不打算加入國民黨。

主持人問，有人說張善政是康乃爾博士，智商不會比柯文哲低。張善政回說「讓人家去講啦，我沒那個興趣。」選舉是很可怕的事情，要舉家投入。他兒子在國外唸書，要他不可以選舉，太太也不支持。

被問到目前國民黨政治人物中，洪秀柱、郝龍斌、吳敦義，跟誰較熟？張善政說，每個都可以說話，但接觸頻率最多應該是吳敦義，因為吳敦義擔任副總統時，他擔任行政院政務委員，又一路做到行政院長，所以很多會議上會遇到。