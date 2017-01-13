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同情林全 張善政說婚姻平權要兩階段立法

2017-01-13  09:10

〔記者蘇芳禾／台北報導〕前行政院長張善政今天接受電台訪問時表示，非常同情行政院長林全，因為就目前整個政府政策走向，不管換誰當行政院長，都不能解決。他舉同性婚姻為例指出，若是2人自己的權利義務，例如手術同意書這些，能給盡量給，但若牽涉到第3人權益，例如領養小孩，就必須要社會共識，歐洲很多國家都是兩階段立法。

張善政今天上周玉蔻的《蔻蔻早餐》時表示，覺得當初沒有去惹這些問題（婚姻平權）是對的，應該要體會民意氛圍，有些事情共識不大時，就會變成像現在這樣「挺同、反同」的狀態，這東西不是講道理就可以疏通，還牽涉到很多價值或宗教等問題。

被問到個人對婚姻平權的立場，張善政說，就同性伴侶雙方的權益可以儘量給，例如很多令人難過的狀態，很多人住在一起2、30年，另一個人卻不能幫他簽手術同意書。「不影響到他人權益的，能給就儘量給。」

但牽涉到第3人權益，例如領養小孩，小孩沒辦法決定領養父母是不是同性，心理上還沒有研究同性領養小孩是否對生長有正面或負面的影響，這必須注意。

張善政說，歐洲很多國家都是兩階段立法，2人自己的權利義務，能給儘量給：但涉及第3人義務，就要社會共識，台灣現在是把兩階段一起。「社會上應該不會反對2人的，我傾向分階段。」他也表示，自己沒有宗教信仰。

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  • 前行政院長張善政。（資料照，記者鍾泓良攝）

    前行政院長張善政。（資料照，記者鍾泓良攝）

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標題：同情林全 張善政說婚姻平權要兩階段立法


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