洪秀柱最被看好？ 黨內人士分析後這樣說...
2017-01-13 09:06
挺洪人士對洪秀柱很有信心。（資料照，記者陳志曲攝）
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席競爭激烈，目前宣布參選的人有前副總統吳敦義、北農前總經理韓國瑜、黨主席洪秀柱、副主席郝龍斌，挺洪人士對洪秀柱很有信心，因為洪秀柱是最早起跑的候選人，加上得到深藍的支持，聲勢最被看好，甚至在第一輪就可以過半。
《時報周刊》報導，親吳人士透露，吳敦義和郝龍斌合作才可以拉下洪秀柱，洪秀柱擔任黨主席以來，將國民黨一貫堅持的「一中各表」兩岸論述拿掉，其實國民黨內許多人擔心，最後藍營將會泡沫化。
不過挺洪人士認為，洪秀柱是最早起跑的候選人，目前仍被看好，甚至在第一輪可以過半。相關人士分析，黃復興是關鍵，不過洪、郝、吳都各有基本盤，洪秀柱也不見得有優勢。
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