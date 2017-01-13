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隨小英出訪 洪慈庸傳身體不適

蔡英文總統抵達「英捷專案」第4個邦交國薩爾瓦多，薩國外長接機。（特派記者蘇永耀攝）

2017-01-13  07:55

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統「英捷專案」在9天8夜行程，要跑5個國家、5個城市，緊湊的安排連立委都吃不消。首度跟訪的洪慈庸也出現身體不適，缺席一整天活動，蔡總統12日抵達薩爾瓦多訪問，於機場發表聲明，只見洪本人從空橋緩步走下，再由人員扶著先離開。

蔡總統12日在瓜地馬拉中午僑宴，在介紹出席立委時，就表示洪慈庸身體不適無法參加。立委私下表示可能車程較為顛簸才導致不舒服。而洪本人在抵達薩國下專機時，還戴著口罩，而包括總統等訪問團成員則正接受薩國軍樂歡迎。

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