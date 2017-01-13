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小英抵第4邦交國 薩爾瓦多外長接機

2017-01-13  07:07

〔特派記者蘇永耀／薩爾瓦多報導〕蔡英文總統在當地時間12日傍晚抵達「英捷專案」第4個邦交國薩爾瓦多進行正式訪問，薩國派出外長馬丁內茲接機，總統發表抵達聲明表示，期待與薩國關切事項深入交換意見。

總統一行在薩爾瓦多停留2天1夜，將與薩國總統桑契斯 進行雙邊會談，蔡總統也將參觀中美洲統合體大樓，瞭解實際運作情況。總統一行將於13日離開薩國。並於美國舊金山停留一晚。預計15日返抵國門。

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  • 蔡英文總統抵達「英捷專案」第4個邦交國薩爾瓦多，薩國外長接機。（特派記者蘇永耀攝）

    蔡英文總統抵達「英捷專案」第4個邦交國薩爾瓦多，薩國外長接機。（特派記者蘇永耀攝）

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