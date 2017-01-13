國民黨黨魁之爭新衝擊！ 傳他週六宣布…

圖為洪秀柱當時介紹詹啟賢接任副主席的畫面。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-01-13 06:57

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨黨主席之爭趨於白熱化，繼主席洪秀柱、前副總統吳敦義、副主席郝龍斌之後，前國民黨立委韓國瑜於昨日宣布參選，媒體報導，日前請辭國民黨副主席的詹啟賢，可能週六宣布參戰。

《聯合報》報導，詹啟賢日前辭去副主席職務，發表辭職聲明後便沒再進辦公室，如今傳出詹啟賢密集拜會各方人士，包括前立法院長王金平、過往共事過的官員、醫界及企業界大老，報導指出，詹宣布參選是遲早的事。

報導指出，詹啟賢人脈廣，尤其與國民黨前黨主席吳伯雄、前副總統蕭萬長、海基會前董事長江丙坤及立法院前院長王金平關係深厚，將為國民黨黨主席選舉帶來新的衝擊。

日前媒體報導，有記者詢問洪秀柱，詹啟賢是否也有可能會參選？洪秀柱強調詹啟賢是個人才，若詹有參選意願，又有什麼不可以？