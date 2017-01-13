| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
冷氣團來襲全台降溫 入夜低溫下探13度 詐保案》名醫林俊杰200萬交保 3黃牛聲押禁見
 首頁 > 政治

國民黨黨魁之爭新衝擊！ 傳他週六宣布…

圖為洪秀柱當時介紹詹啟賢接任副主席的畫面。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-01-13  06:57

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨黨主席之爭趨於白熱化，繼主席洪秀柱、前副總統吳敦義、副主席郝龍斌之後，前國民黨立委韓國瑜於昨日宣布參選，媒體報導，日前請辭國民黨副主席的詹啟賢，可能週六宣布參戰。

《聯合報》報導，詹啟賢日前辭去副主席職務，發表辭職聲明後便沒再進辦公室，如今傳出詹啟賢密集拜會各方人士，包括前立法院長王金平、過往共事過的官員、醫界及企業界大老，報導指出，詹宣布參選是遲早的事。

報導指出，詹啟賢人脈廣，尤其與國民黨前黨主席吳伯雄、前副總統蕭萬長、海基會前董事長江丙坤及立法院前院長王金平關係深厚，將為國民黨黨主席選舉帶來新的衝擊。

日前媒體報導，有記者詢問洪秀柱，詹啟賢是否也有可能會參選？洪秀柱強調詹啟賢是個人才，若詹有參選意願，又有什麼不可以？

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 吳敦義 國民黨 國民黨主席選舉 洪秀柱 詹啟賢 韓國瑜
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤瑞典牛肉丸
泰式椒麻雞
天冷，吃這「鍋」！
枸杞包心粉圓
轉寄

標題：國民黨黨魁之爭新衝擊！ 傳他週六宣布…


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月13日‧星期五‧丙申年臘月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.